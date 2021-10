Loisirs : l'appli Bougeott vous fait découvrir le patrimoine régional de manière ludique

L'application Bougeott est le nouvel outil pour découvrir la région. Cette application téléchargeable gratuitement a été dernièrement publiée par la région Ile-de-France. A partir de votre localisation, l'application vous proposera des balades et itinéraires variés et personnalisés en fonction de vos envies. Ainsi, des parcours de marche ou course à pied, en ville, au bord de l'eau ou encore dans la forêt vous seront proposés par le logiciel. Il est possible d'enregistrer vos parcours favoris et prévoir des balades même dans des zones sans réseau, grâce au téléchargement des itinéraires afin d'utiliser l'application même sans réseau internet. Les balades proposées sont accessibles à tous et passent par des chemins sécurisés et faciles d'accès.

L'application est disponible sur le Play Store ainsi que sur l'Appstore. Un mois après son lancement, plus de 10 000 personnes l'ont déjà téléchargées.

Le long des balades, l'application vous propose également des informations en temps réel sur les différents lieux culturels et espaces naturels que vous verrez en vous promenant. De plus, l'application vous permet d'ajuster la distance et la durée de chaque promenade pour s'adapter à vos objectifs. Elle offre aussi le choix entre des trajets en boucle depuis chez vous et des itinéraires menant d'un point A à un point B.

La mise en place de cette application a été décidée par la Région Ile-de-France pour lutter contre la sédentarité. Sa création fait suite à une étude qui a révélé qu'un francilien sur cinq effectue moins de 4 000 pas par jour. Cette application a donc pour objectif de réduire ce taux de sédentarité en encourageant les pratiques sportives et culturelles. Elle s'inscrit dans l'esprit du Plan Oxygène qui vise à soutenir les évènements sportifs s'inscrivant dans une démarche de « sport santé, sport bien-être » : organisés sur un site dédié ou autour d'activités de plein air. L'application est utilisable sur l'ensemble de la région Ile-de-France. Elle est dédiée aussi bien aux franciliens qu'aux touristes qui peuvent ainsi trouver facilement des balades à effectuer durant leur séjour et ainsi découvrir l'histoire de certains lieux culturels de la région tout en faisant une activité sportive.