Loisirs : découvrez les musées franciliens grâce à la ligne C du RER

La ligne C du RER francilien dessert de nombreux musées. Ces-derniers ont connu une longue période de fermeture en raison de la pandémie de covid-19 et ont récemment rouvert leurs expositions au public. Pour faire la promotion de ces musées et inciter les franciliens à venir découvrir ou redécouvrir ces haut-lieux culturels de la capitale, Transilien SNCF, Paris Musées et Île-de-France Mobilités se sont associés pour mettre en circulation un RER aux décors insolites, visant à rappeler les collections et à donner un avant-goût aux utilisateurs de la ligne.

Toutes les parois intérieures du train ont été recouvertes d’un film plastique de haute technicité. L’opération a nécessité l’intervention de sept agents spécialisés du Technicentre SNCF de Paris Rive Gauche pendant dix jours sur le site des Ardoines.

Le « Train Paris Musées » traversera tous les jours 36 gares de la Ligne C du RER et 5 départements (Paris, Hauts-de-Seine, Val de Marne, Essonne, Yvelines). La Ligne C du RER est la plus touristique des lignes opérées par Transilien SNCF pour Île-de-France Mobilités, avec de nombreux sites majeurs du patrimoine parisien et francilien desservis avec 50 000 touristes par jour, soit 10% de voyageurs de la totalité de la ligne.

Retrouvez ci-dessous l’ensemble des musées desservis par la ligne C du RER :

Le musée d’Art moderne de Paris depuis les gares de Champs de Mars-Tour Eiffel et Pont de l’Alma

Le Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris depuis les gares de Champs de Mars-Tour Eiffel et Pont de l’Alma

Le Petit Palais, musée de Beaux-arts de la Ville de Paris depuis la gare Invalides

Le musée Carnavalet-Histoire de Paris depuis la gare Saint-Michel Notre-Dame

Le musée Cognacq-Jay, depuis la gare Saint-Michel Notre-Dame

La Maison de Victor Hugo, depuis la gare d’Austerlitz

La Crypte archéologique de l’Île-de la Cité depuis la gare Saint-Michel Notre-Dame

La Maison de Balzac depuis la gare Avenue du Président Kennedy

Ainsi, les 4 voitures du train seront dédiées au Palais Galliera, musée de la mode de la Ville de Paris, au Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, au Musée d’Art moderne de Paris, et au musée Carnavalet-Histoire de Paris.

Le collectif Paris Musées regroupe les 12 musées de la Ville de Paris et deux sites patrimoniaux. Cet établissement public a été créé en 2013 et a pour missions la valorisation, la conservation et la diffusion des collections des musées de la Ville de Paris. Avec l’ensemble des musées, il compte plus d’un million d’œuvres d’art, ouvertes au public, en accès libre et gratuit.

Dans ce même cadre, certains musées proposent également de exposition temporaires nocturnes. C’est le cas du Petit Palais, tous les vendredis à 21h, du musée d’art moderne de paris et du Palais Galliera, les jeudis à 22h.