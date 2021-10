Loisirs : Culture & Adventure propose des circuits insolites à Paris

Culture & Adventure est une société spécialisée depuis 2018 dans les visites culturelles insolites notamment à Lille, Londres et Paris. L'une des dernières idées de cette entreprise est de proposer un parcours en trottinette au cœur de la capitale française pour y découvrir ou redécouvrir la vie de Napoléon. Une initiative qui s'inscrit pleinement dans l'actualité du pays qui célèbre cette année le bicentenaire de la mort de l'ancien homme d'Etat.

La visite dure deux heures et demie durant lesquelles les participants visitent de nombreux monuments parisiens. Parmi eux, l'Arc de Triomphe, la colonne de la place Vendôme ou encore une partie du Louvre. Pour cette visite originale, à partir de 11 ans, il faut compter 58 euros, ou 30 euros pour les moins de 26 ans ou ceux qui amènent leur trottinette électrique personnelle. Pour les plus jeunes, l'entreprise propose un parcours sur mesure dans le prestigieux musée du Louvre. Munis d'un livret d'activités, les enfants sont guidés dans les allées du musée et doivent retrouver 20 œuvres phares, au sujet desquelles ils sont informés avec un petit topo historique des anecdotes qui les entourent. Des jeux, coloriages, memory sont également proposés dans le livret pour rendre la visite ludique.