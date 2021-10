Loi Pinel : qu'en est-il 5 ans après ?

La loi Pinel du 18 juin 2014 a encadré le régime des baux commerciaux et modifié leurs caractéristiques afin de favoriser l'implantation de nouveaux commerces.

Ce colloque, organisé par Marine Parmentier et Julien Prigent, co-présidents de la commission Droit Immobilier ainsi que par Michèle Brault et Nicolas Boullez, ceux de la commission Procédure de l'ACE, analyse l'impact de la législation sur le régime des baux commerciaux, après cinq ans d'application.

Des lacunes rédactionnelles

Le premier bilan porte sur les lacunes de la préparation et de la rédaction de la loi.

« Mal préparée car adoptée dans la précipitation », c'est le constat de Fabien Kenderian, maître de conférences à l'université de Bordeaux. La loi Pinel devait garantir l'équilibre entre bailleurs et commerciaux et nombre de mesures ont été prises par le législateur pour y parvenir. La « rédaction défectueuse ou du moins maladive » de la loi lui porte préjudice, l'éloignant de son esprit initial. Cela a causé des interprétations divergentes, contraignant la Cour de cassation à rendre des arrêts « doctrinaux » pour mettre fin aux controverses existantes sur l'état du droit.

Par ailleurs, la loi a introduit certaines obligations sans prévoir de sanctions inhérentes.

Les méandres de son application dans le temps

Comme toute loi, l'application de la loi Pinel est régie par les articles 1 et 2 du code civil. « Elle est en principe applicable immédiatement et non rétroactivement », expose Bastien Brignon, maître de conférences à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. Elle n'est donc, en théorie, pas applicable aux procédures ou instances en cours puisqu'elle n'est pas une loi de procédure.

Toutefois, « des exceptions importantes s'appliquent à ce principe », ajoute-t-il. Conjointement aux dispositions dont l'entrée en vigueur est repoussée à plus tard, certaines dispositions nouvelles trouvent une application immédiate aux contrats en cours ou renouvelés, s'agissant notamment des dispositions du statut des baux commerciaux ayant un caractère d'ordre public, dès lors qu'elles justifient d'un motif légitime impérieux ou en cas d'application de la théorie des effets légaux du contrat.

Si la jurisprudence de la Cour de cassation a apporté des précisions aux incertitudes juridiques causées par les différentes entrées en vigueur, sécurisant ainsi la relation contractuelle, la loi Pinel continue d'alimenter un important contentieux.

Enfin, comme l'a soulevé le professeur à la fin de son élocution, qu'en sera-t-il de la date d'entrée en vigueur des réponses jurisprudentielles, sachant que, si la loi est par nature non-rétroactive, la jurisprudence est, par nature, l'inverse.

Application nébuleuse du réputé non-écrit

Pour introduire cet aspect de la loi, rappelons que sont réputées non-écrites les clauses contraires aux dispositions d'ordre public de la loi. Le réputé non-écrit ne nécessite pas l'intervention du juge et ne prive de tout effet juridique que la clause. Les actes délivrés sur la base d'une clause réputée non-écrite sont donc inefficaces.

En opposant le réputé non-écrit, les dispositions légales transgressées par la clause se substituent, en principe, à celle-ci. Les dispositions supplétives pourraient également trouver à s'appliquer à la place de celles litigieuses.

Toutefois la question du « dépeçage » de la clause peut se poser, c'est-à-dire l'ablation de la stipulation illicite ou de la totalité de la clause litigieuse, point sur laquelle la jurisprudence diverge. En effet, concernant les baux commerciaux, la problématique se pose du déséquilibre significatif entre les parties, critère qui s'apprécie au regard du contrat dans sa globalité et pas uniquement au regard de la clause illicite.