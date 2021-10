Loi Pacte : opportunité de conseil sur l'épargne salariale

Jérôme Dedeyan, président d'Eres, spécialiste de l'épargne salariale, a expliqué l'avantage de former les experts-comptables sur l'impact de la loi Pacte sur ce thème (lire encadré p.8).

De fait, le Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) est un projet de loi du Gouvernement d'Édouard Philippe destiné à booster la croissance des entreprises françaises dont un volet réforme les mécanismes d'épargne salariale.

« Il y a des choses extraordinaires dans la loi Pacte pour doper l'épargne salariale dans les entreprises », a souligné l'expert en partage du profit avant d'expliquer aux experts-comptables en quoi il s'agit d'une « excellente opportunité business ».

Une mission facile à vendre pour l'expert-comptable

Le conseil sur l'épargne salariale auprès des TPE-PME a vocation à permettre à l'expert-comptable de générer des honoraires initiaux et des revenus récurrents.

« Notre ambition est de placer l'expert-comptable au cœur de l'ingénierie sociale de ses clients », lance ce militant convaincu à l'assemblée enthousiaste.

« Quand on parle de développer nos missions de conseil, c'est une affaire de spécialiste, et c'est tout à fait le type de mission qu'il est possible de faire sans une formation trop lourde », commente Laurent Benoudiz, président de l'Ordre Paris Ile-de-France, expert-comptable associé chez Bewiz. En effet, il suffit d'à peine deux demi journées à un expert-comptable et d'un peu d'expérience pour proposer ses conseils en gestion d'épargne salariale.

L'accompagnement de la mise en place du calcul de l'assiette de l'intéressement n'est pas compliqué pour un expert-comptable. Si « ça demande forcément un minimum de formation », c'est vraiment « à la portée des cabinets d'expertise », selon Laurent Benoudiz. Pour lui, l'intérêt est que « cette nouvelle mission est très facile à vendre ».

« C'est tout à fait à la portée de tous les comptables maîtrisant les comptes de leurs clients », ajoute Jérôme Dedeyan.

De fait, soit les entreprises souhaitent optimiser leur revenu, soit elles veulent améliorer le partage de leur profit auprès de leurs collaborateurs. C'est donc facile pour eux « d'y mettre le doigt » et de « proposer leur pilotage ».

En outre, les experts-comptables abordent la problématique de l'épargne salariale très souvent avec leurs clients : au moment de la déclaration de revenus des chefs d'entreprise, lorsqu'ils approchent du seuil de 50 salariés, lors de la remise du bilan ou d'une situation intermédiaire, pour l'amélioration des résultats…

Parfois, le coût de cette prestation de conseil et sa bonne présentation ont pour effet de la revaloriser. « Ce qu'il faut c'est formaliser au maximum sa prestation », conseille l'expert-comptable. Il y a évidemment un travail de segmentation à faire car cette mission n'intéressera pas toutes les entreprises. Il vaut ainsi mieux viser celles qui sont en forme et font du profit.

L'épargne salariale encore plus efficace

De plus en plus efficients, les mécanismes d'épargne salariale offerts par le droit français ont « un potentiel considérable souvent sous-exploité ». L'intérêt est qu'ils bénéficient d'un régime à la fois fiscal et social particulièrement avantageux (lire encadré page suivante).

PEE, Perco, intéressement, participation, abondement, versements personnels… autant de dispositifs permettant aux entreprises, mais aussi à leurs salariés, de payer moins de taxes.

« Par exemple, pour 100 dépensés par l'entreprise, l'efficacité de l'épargne salariale est proche de 90, alors que pour du salaire, le gain net pour le salarié serait autour de 40, voire 50 % », illustre Jérôme Dedeyan.

La loi Pacte améliore encore davantage les dispositifs d'épargne salariale, déjà réformée avec la loi Macron, avec défiscalisation généralisée à l'entrée et meilleure transférabilité tout au long de la vie. Ces mécanismes collectifs ne remplacent pas les primes individuelles, et peuvent-être efficaces pour les entreprises de toute taille et tout secteur. « L'écueil est de ne pas réussir à faire comprendre au dirigeant d'entreprise qu'on est dans un mécanisme de rémunération collectif qui ne modifie pas le mécanisme individuel », a expliqué Laurent Benoudiz.

Si « le PEE est la Rolls de l'épargne d'entreprise », selon Jérôme Dedeyan, « l'attractivité du Perco augmente ». Un constat partagé par Laurent Benoudiz, qui a lui-même mis en place un plan d'épargne salariale dans son cabinet d'expertise depuis une dizaine d'années.

« L'épargne salariale est l'assurance vie d'hier donc l'épargne de demain », conclut Jérôme Dedeyan.

Les mécanismes d'intéressement et de participation L'épargne salariale est un système d'épargne collectif mis en place au sein de certaines entreprises. Le principe consiste à verser à chaque salarié une prime liée à la performance de l'entreprise (intéressement) ou représentant une quote-part de ses bénéfices (participation). Les sommes attribuées peuvent, au choix du salarié, lui être versées directement ou être déposées sur un plan d'épargne salariale (abondement dans un PEE ou PERCO). « L'intéressement est une formule plus souple que la participation car le dirigeant fixe librement les objectifs de performance à atteindre et les montants à distribuer », explique Jérôme Dedeyan, président d'Eres, spécialiste de l'épargne salariale. L'intérêt d'avoir recours à ces mécanismes d'épargne salariale est qu'ils bénéficient d'un régime à la fois fiscal et social particulièrement avantageux. En plus de récompenser les salariés, les primes distribuées, qu'il s'agisse de prime de participation, d'intéressement ou d'abondement, sont toutes déductibles pour l'entreprise et soumises à des cotisations beaucoup moins élevées qu'une rémunération classique. En effet, les cotisations patronales payées par l'entreprise s'élèveront entre zéro et 20 %, selon sa taille, tandis que les cotisations salariales seront uniquement sur la CSG-CRDS de 9,7% en 2018, ce qui est beaucoup plus faible que pour un salaire classique.