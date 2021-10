Loi PACTE : l'Ifec remet ses propositions à la commission de Cambourg

À l'issue de son audition auprès de la commission de Cambourg, le 16 mai dernier, l'Ifec a poursuivi ses travaux et affiné ses propositions qui ont été remises à la commission afin de peser sur le débat et plus particulièrement sur l'avenir de la profession des commissaires aux comptes en soutien à la CNCC. L'Ifec croit en une profession libérale, indépendante et de croissance.

