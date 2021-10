Loi Climat : le collectif “Touche pas à ma vitrine” mène le combat

La bataille est lancée. Fédérant les commerçants indépendants, les fédérations et les associations de commerçants, soit une douzaine d'acteurs, le collectif “Touche pas à ma vitrine” monte au front.

L'objet de son courroux ? Le projet de loi Climat et Résilience issu des propositions de la Convention citoyenne sur le climat (CCC) et notamment son article 7 (lire encadré). Celui-ci prévoit, en substance, que les règlements locaux de publicité (RLP) pourront régir les publicités et enseigne situées à l'intérieur des vitrines. Cela signifie que les maires auront le pouvoir de réglementer les écrans et enseignes lumineuses installés dans les vitrines des magasins. Ils pourront également en définir la taille, l'emplacement, la consommation d'énergie ou l'intensité lumineuse. Déjà fermés actuellement, pour la plupart, en raison de la crise sanitaire, grandes enseignes comme petits commerces indépendants estiment que cet article du projet de loi est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.

« Nous sommes inquiets et en colère, confirme Emmanuel Le Roch, délégué général de la fédération du commerce spécialisé Procos. Nous demandons le retrait de cet article, car il met en danger de mort nos magasins. La vitrine, c'est notre outil de communication vis-à-vis de nos clients. » Même indignation du côté de l'Alliance du commerce, qui représente de grandes enseignes de l'habillement ou encore Monoprix. « Les maires ont la possibilité d'intervenir sur la voie publique », explique Guillaume Simonin, son directeur des affaires juridiques. « Cette loi leur donnerait la possibilité de se mêler de la façon dont le commerçant doit communiquer avec son client. C'est inacceptable. »

Également dans le viseur du collectif les 13 maires écologistes qui ont signé récemment une tribune dans le Journal du dimanche appelant à « mieux réguler la publicité urbaine ». Président de la fédération nationale des centres villes, Jean-Pierre Lehman leur répond : « (1 page)

une ville sans commerces est une ville morte. J'ai du mal à imaginer une agence immobilière sans écrans et une pharmacie sans croix lumineuse. C'est une atteinte fondamentale à la liberté du commerce. Je suis contre une société déshumanisée. » Alexandra Bouthelier, déléguée générale de la fédération du commerce coopératif et associé, ne cache pas non plus son exaspération : « On est toujours montré du doigt comme des personnes qui ne veulent pas évoluer, mais on n'a pas à recevoir de leçons. Notre métier, on le fait proprement. » L'examen du projet de loi Climat va se poursuivre jusqu'au 16 avril.