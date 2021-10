Loi bioéthique et filiation : rappel du rôle des notaires

Suite à la décision du Conseil constitutionnel rendue le 29 juillet dernier, la loi relative à la loi bioéthique a été promulguée le 2 août et publiée le lendemain au Journal officiel. Elle constitue une évolution du cadre bioéthique avec l'élargissement du recours à la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes non mariées, tout en garantissant de nouveaux droits pour les enfants nés d'une PMA. Le Conseil supérieur du notariat s'en réjouit et juge important de souligner le rôle des notaires en matière de filiation.

© Adobe Stock