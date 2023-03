Logements neufs : chute de la demande en 2022

Dans son Observatoire de l’immobilier neuf, la Fédération promoteurs immobiliers (FPI) a dernièrement dressé un bilan de l’année 2022 et les perspectives pour 2023. Face à l’effondrement de la demande de logements neufs, la FPI a appelé à « des mesures d’urgences indispensables » pour répondre aux besoins de logements objectivés dans une étude réalisée par l’ESCP Junior Conseil, à hauteur de 450 000 logements par an. « Le déficit de production de logements neufs constaté ces dernières années va encore s’accentuer avec la baisse des ventes en 2022. Dans ce contexte, une crise majeure du logement se profile », a indiqué Pascal Boulanger, président de la FPI France.

Vente de logements neufs en baisse

Face à la remontée des taux d’emprunt et les restrictions d’accès au crédit, les ventes aux investisseurs particuliers ont reculé de 26 % sur 2022, et les ventes aux propriétaires occupants ont baissé de 13,4 %. Après deux années de hausse, les ventes en bloc ont également chuté, de 36,6 % par rapport à 2021, notamment celles à destination des bailleurs sociaux, rendant encore plus lointaine l’atteinte de l’objectif de production de logements locatifs sociaux fixé par le Gouvernement.

« Le secteur de l’immobilier neuf s’enfonce dans une crise profonde, sans précédent. Tous les segments, ventes aux propriétaires occupants, ventes aux particuliers investisseurs, ventes aux investisseurs institutionnels ou aux bailleurs sociaux, sont quasiment à l’arrêt », a alerté Pascal Boulanger.

Relancer l’acte d’achat immobilier

Dans son Observatoire, la FPI a également lancé un appel aux ministres Bruno Le Maire et Gabriel Attal, pour que des mesures « puissantes et limitées dans le temps » soient immédiatement mises en œuvre pour relancer l’acte d’achat immobilier. « Nous alertons les Pouvoirs publics depuis près de trois ans, d’abord en pointant la crise de l’offre, et depuis septembre, en insistant sur la crise soudaine de la demande. Nous serions heureux que nos mesures, simples et non coûteuses, soient reprises par l’État. Il n’est plus temps de tergiverser mais de travailler ensemble à des solutions puissantes aux effets immédiats pour les ménages acquéreurs », a réclamé le président de la FPI France.