Logements anciens: indices Notaires-Insee

Sur un an, les prix baissent de 1,4 % : -1,1 % pour les prix des appartements et -1,6 % pour ceux des maisons. En Île-de-France, les prix des logements anciens sont quasi stables au premier trimestre 2013. En Île-de-France, au premier trimestre 2013, les prix des logements anciens baissent de 0,1 % (chiffres provisoires CVS). Les prix des appartements diminuent de 0,1 % et ceux des maisons de 0,2 %. Sur un an, les prix franciliens baissent de 0,8 %. Les prix des appartements diminuent de 0,5 % et ceux des maisons de 1,5 %. En province, les prix augmentent de 0,5 % (CVS) au premier trimestre 2013 : les prix des maisons augmentent de 0,6 % tandis que les prix des appartements restent quasi stables (+0,1 %). Sur un an, les prix des logements anciens en province baissent : -1,6 % (-1,6 % pour les appartements comme pour les maisons). En mars 2013, le nombre de transactions réalisées au cours des douze derniers mois écoulés est estimé à 663 000, soit une baisse de 6,2 % par rapport au nombre correspondant en décembre 2012. En un an, la baisse est significative (-18,9 % par rapport au nombre de transactions réalisées en mars 2012 au cours des douze derniers mois écoulés).