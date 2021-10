Logement social : les préfets pourraient se substituer aux communes défaillantes

Le projet de loi sur la mobilisation du foncier public prévoit la cession à bas prix, et parfois gratuite, de terrains de l'Etat pour le logement social et accroît de 20 à 25 % le taux obligatoire des logements sociaux dans les communes. Créé en 1992 à la demande de l'Abbé Pierre, le HCLPD, présidé par Xavier Emmanuelli, est composé d'élus et de membres d'associations en charge du logement et des exclus.

Le Haut comité "approuve" la décision de céder gratuitement des propriétés de l'Etat pour produire des logements sociaux. Il approuve aussi le relèvement de 20 à 25 % du taux obligatoire de logements sociaux dans les communes en zones tendues, ainsi que l'augmentation des pénalités pour celles qui n'atteignent pas ces objectifs. "Pour autant, on ne saurait se satisfaire de voir des communes s'acquitter du versement d'une pénalité pour échapper à leur obligation", souligne le Haut Comité. Il "demande que les préfets usent des pouvoirs dont ils disposent pour se substituer aux communes défaillantes et faire réaliser les logements sociaux correspondant à l'obligation légale".