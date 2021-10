Présentant aux députés son texte "mobilisation du foncier public", Cécile Duflot a souligné qu'il "n'est pas admissible qu'en 2012, en France, plus de 3 millions de personnes ne soient pas ou très mal logées" et que "10 millions soient en situation de fragilité de logement à court ou moyen terme". Après le Sénat, il y a 15 jours, la ministre du Logement est venue défendre à l'Assemblée "un projet de loi pour répondre à l'urgence en mobilisant le foncier public pour construire des logements tout en renforçant les exigences de la loi SRU pour assurer la mixité sociale".



Le texte, déjà voté le 13 septembre par les sénateurs, prévoit la cession à bas prix, voire parfois gratuite, de terrains publics en faveur du logement social ainsi que le passage de 20 à 25% du taux obligatoire des logements sociaux. "C'est par la loi qu'il faut intervenir pour sortir de l'impasse et mobiliser l'ensemble des moyens légaux pour construire", a poursuivi Cécile Duflot. La ministre a aussi annoncé qu'"il faudra lancer, dans quelques mois, un autre chantier législatif de plus grande ampleur encore sur le logement pour simplifier le droit, mettre en cohérence ce qui s'est stratifié au long des mandatures, réformer les rapports locatifs et réunir toutes les conditions pour parvenir" à l'objectif fixé par le président de la République de 500 000 logements par an.