Logement : les acquéreurs potentiels pensent que c'est le moment d'acheter

A la question, "selon vous, est-ce le bon moment pour acheter une maison ou un appartement ?", 61 % des personnes interrogées qui ont l'intention d'acheter un appartement ou une maison dans les 12 mois prochains mois ont répondu "oui", soit un record depuis l'existence de cet indice trimestriel crée il y a deux ans. Ils n'étaient que 35 % en avril 2011 à penser que c'était le bon moment d'acheter, 39 % en avril 2012, 43 % en juillet 2012 et 51 % en octobre 2012. "La baisse des taux d'intérêt, qui ont plongé en deçà de leur niveau historique de 2010, est la première cause de ce regain d'intérêt.

Même si les perspectives économiques restent perçues comme défavorables, les futurs acquéreurs sont attirés par les conditions de plus en plus attractives du marché", explique Stéphanie Pécault, responsable études de Logic-immo.com. Mais "l'absence de biens correspondants à leurs attentes et le niveau élevé des prix sont les principaux obstacles à la réalisation de leur projet", ajoute-t-elle. De plus, seulement 15 % des personnes interrogées estiment que les prêts immobiliers sont "faciles à obtenir" auprès des banques alors que 48 % pensent qu'ils sont "difficiles à obtenir".