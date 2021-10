Logement: la CNL dépose une pétition de 44 000 signatures au ministère

"Les premières mesures du début du quinquennat ne sont plus suffisantes. Aujourd'hui, aucun signe n'est fait, concrètement, pour redonner du pouvoir d'achat aux familles, arrêter la cherté des loyers et les procédures inacceptables que sont les expulsions", a déclaré Serge Incerti Formentini, le président de la CNL. La CNL demande notamment "le gel des loyers dans tous les secteurs locatifs" et "un moratoire sur les expulsions et la prolongation de la trêve hivernale".