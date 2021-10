Logement indécent, logement insalubre que faire ?

à Marseille, en novembre 2018, des immeubles se sont effondrés et huit personnes ont été tuées. En France, près de 3 millions de personnes vivent dans des logements en très mauvais état. Pour savoir ce qu'il est possible de faire, il faut au préalable qualifier la situation et son niveau de gravité.

@ christophe gaye