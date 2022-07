Logement : Hauts-de-Seine Habitat , l'office HLM, et Citallios signent un partenariat

Répondre aux objectifs des communes en termes de logements et mixité sociale, en contribuant au développement d’une offre résidentielle diversifiée et qualitative, qu’il s’agisse de logements locatifs sociaux, intermédiaires, ou d’accession sociale à la propriété, c’est l’objectif poursuivi par la signature de la convention de partenariat entre l’Office HLM des Hauts-de-Seine et l’aménageur et développeur francilien Citallios. Avec cet accord signé le 29 juin pendant le salon des maires d’Île-de-France (AMIF), Hauts-de-Seine Habitat s’engage à solliciter l’entreprise en amont de ses projets de réhabilitation, transformation, démolition/reconstruction de son patrimoine, mais également lors des projets d’aménagement et de renouvellement urbain. Le tout afin de lui permettre d’examiner la faisabilité et modalité de chaque projet, et bien entendu après information et accord de la ville.

Le logement et la mixité sociale au cœur du partenariat

L’entreprise s’engage quant à elle à accorder un droit de préférence à Hauts-de-Seine Habitat sur sa gamme de produits résidentiels (locatifs sociaux, locatifs intermédiaires, accession sociale par prêt social location-accession). Un partenariat gagnant-gagnant donc, qui prévoit également qu’à conditions équivalentes, Citallios accordera la préférence à Hauts-de-Seine Habitat. « Développant des valeurs communes au nom de l’intérêt général, nos deux structures disposent de savoir-faire solides et innovants particulièrement complémentaires. Cette coopération gagnante-gagnante va ainsi nous permettre d’accélérer le développement d’une offre qualitative sur le territoire. D’apporter des réponses concrètes aux besoins des familles altoséquanaises », s’est félicité Damien Vanoverschelde, directeur général de l’Office, commentant la signature.

Avec un parc de plus de 40 000 logements répartis sur 34 communes des Hauts-de-Seine, environ 920 logements en résidence autonomie et 620 commerces, Hauts-de-Seine Habitat est le 1er bailleur social du département. Chaque année, l’office réalise 250 millions d’euros d’investissements. En plus de cette somme, 22 millions sont également consacrés à des opérations de gros entretien, et 43 millions à des opérations de maintenance du patrimoine.

Citallios, acteur de l’immobilier en l’Île-de-France

L’entreprise Citallios est un opérateur global d’aménagement, de renouvellement urbain et de co-promotion dont le capital est majoritairement détenu par des acteurs publics attachés aux enjeux de solidarité territoriale francilienne. En 2020, le groupe a d’ailleurs inscrit dans ses statuts son leitmotiv : « Imaginer et construire un cadre de vie humain, sobre, durable, en assemblant les contributions nécessaires à la transformation des villes et des territoires, avec tous et pour tous ». Un axe au cœur de l’action et du plan stratégique CAP 2023, qui mettent l’entreprise au service des élus locaux et de leurs projets d’aménagement ou immobiliers.