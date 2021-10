Logement : Borloo pour une baisse de la TVA à 5%

"Fin 2013, on sera à la moitié de la production d'il y a quatre ans", déclare-t-il. "En un an et demi, on a augmenté la TVA de 100 %, moitié Fillon, moitié Ayrault", souligne le député du Nord, ancien ministre, pour qui "on est en train de massacrer ce secteur" de la construction de logements. "On en fait 900 par mois aujourd'hui !", s'exclame-t-il : "Il faut évidemment baisser la TVA sur le bâtiment à 5 %, voire même à 2,5 % pendant deux ans, considérant que c'est un produit de première nécessité". Sinon, conclut l'ancien ministre de l'Ecologie, "nous allons entrer dans la pire crise de notre histoire". Pour M. Borloo, il faut également "relancer les services à la personne". Un secteur dans lequel on peut, selon lui, "faire un nouveau programme de 500 000 emplois".