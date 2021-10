Location meublée et saisonnière - 3e édition

Destiné à un large public, cet ouvrage s'adresse à tout propriétaire désirant louer un bien immobilier meublé (soit à longueur d'année, soit pour des périodes de vacances). Il présente de façon claire et précise la réglementation juridique à connaître et offre de nombreux conseils pratiques : choix du logement, ameublement, services à proposer, rédaction de l'inventaire et de l'état des lieux, etc.

Illustré par de très nombreux exemples concrets, il permettra au propriétaire d'éviter les pièges et de régler les difficultés qui peuvent se présenter au fil de la location : quel type de contrat signer, comment régler un litige avec son locataire, pourquoi éviter le statut d'auto-entrepreneur, quelles déclarations doit-on faire à la mairie, etc.

Outre les avantages fiscaux de la location meublée, cet ouvrage très complet propose de nombreux documents types et modèles de contrats et de lettres qui facilitent le passage à l'action (les acheteurs d'une version papier de l'ouvrage peuvent télécharger gratuitement ces documents plus bas dans cette page ; l'indication du format PDF étant utilisée par défaut, elle ne présage pas du format véritable de ces documents qui sont souvent au format MSWord ou OpenOffice).