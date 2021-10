Locataires, propriétaires, quelles protections en cas de maladie ?

Après avoir tenté de trouver une solution à l'amiable avec son propriétaire, ou avoir fait appel à un conciliateur, les négociations quant au paiement de loyer du locataire malade ne sont pas toujours opportunes.

Il doit alors avoir recours à un dossier d'allocation logement, adresser une demande au Centre communal d'action sociale de la mairie ou au fonds de solidarité pour le logement du département. En cas de grandes difficultés, il se doit de déposer un dossier de surendettement.

L'assurance emprunteur

S'il arrive au locataire d'être obligé de puiser dans son épargne, de solliciter ses proches ou sa caution, Credixia, courtier en immobilier, précise que pour les propriétaires victimes de maladie, ces conditions peuvent être assouplies. Ayant souscrit à un crédit, le propriétaire est en effet assuré en temps qu'emprunteur.

L'assurance propose notamment une garantie ITT (incapacité temporaire totale) et IPT (invalidité permanente totale), ainsi qu'une garantie Décès / PTIA (perte totale et irréversible d'autonomie). Le propriétaire doit vérifier quelles garanties sont dans son contrat et prévenir son assureur en lui envoyant le certificat médical et l'attestation de la Sécurité sociale.