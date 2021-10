Lobster Bar : le scénariste a le beau roll !

Invité d’honneur, le noble crustacé est issu de la petite pêche bretonne, proposé sur demande, ou arrive vivant des rives d’Acadie, cette région du Canada où sa carapace est la plus dure. Il est proposé dans le plus simple appareil, sous forme d’un roll d’anthologie, élaboré dans la grande tradition américaine, généreusement niché au cœur d’un pain savoureux et servi avec frites maison et salade. L’autre star locale, le crab Roll vaut lui aussi le détour. Ce duo assez inédit à Paris est flanqué d’une série de tapas à base de taramas (classique, oursin, crabe), d’anchois au naturel et de surprenantes rillettes (bar de ligne et ormeaux).







Côté décor, le Lobster Bar vient de se voir attribuer l’un des Design Awards 2014 américains. Cette récompense salue le travail exceptionnel de Mathieu qui a intégralement équipé les lieux avec le superbe mobilier de paquebots et de cargos des années 1910 à 1950 (SS Princess Mary, SS Ranchi –le bâtiment qui apparaît dans le Lotus Bleu–, Kenya Castle…), récupéré dans toute l’Europe. A découvrir également la fresque murale de Vär, le duo constitué par Bjorn Altdax et Karl Grandin, notamment créateur de la marque tendance Cheap Monday. Pour une totale immersion, les monstres marins de cette œuvre contemporaine se reflètent dans le miroir gravé qui s’accapare l’autre mur, figurant une carte marine d’où émergent la pointe du Raz et Cap Cod, l’extrémité des côtes américaines.