Livret A : la hausse du taux devrait se poursuivre en 2023

« Selon toute probabilité, le mouvement de hausse du taux du Livret A se poursuivra au 1er février de l'année prochaine », a affirmé François Villeroy de Galhau, sans s'avancer sur un chiffre. Le taux du Livret A, qui a commencé l'année 2022 à un plancher de 0,5 %, a doublé une première fois au 1er février et va doubler à nouveau le 1er août, tout en gardant un rendement négatif en raison du niveau de l'inflation.

La rémunération de ce livret, produit d'épargne détenu par le plus de Français, dépend de l'inflation (5,8 % en juin) et des taux interbancaires, auxquels les banques s'échangent de l'argent à court terme.