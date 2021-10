Livre blanc sur les RH augmentées

Nouveauté cette année : le document atteint une dimension internationale. Les réseaux mondiaux du Top Employers Institute et de Julhiet Sterwen, The Transformation League, ont été mobilisés pour drainer les meilleures expériences et innovations.

Dimension internationale

Les capacités de plus en plus puissantes des technologies, leur extension toujours plus grande vers les domaines de l'intime et le sentiment croissant de perte de maîtrise face à ces outils aux possibilités plus qu'humaines questionnent fortement les RH.

Le Top Employers Institute et Julhiet Sterwen ont donc voulu consacrer cette nouvelle édition du Livre Blanc aux perspectives et aux interrogations de ce continent numérique : quels bénéfices et opportunités représentent les nouvelles technologies pour les RH ? Mais aussi, d'un point de vue prospectif, vers où nous entraînent-elles ? Allons-nous assister à une dérive de ce continent ? Ou à une archipellisation des pratiques RH, diversement développées ?

« L'Intelligence Artificielle, si couramment vantée, n'est aujourd'hui que très peu exploitée par les départements RH. Ce document permet aux RH de se projeter dans les multiples opportunités proposées par les nouvelles technologies. C'est un outil puissant pour faire évoluer les pratiques », selon Benoit Montet, membre de l'équipe de recherche du Top Employers Institute.

Numérique et opportunités variées

Le Livre Blanc « Vers des Ressources Humaines augmentées – Technologies et nouveaux modes de travail au service de la performance RH » s'appuie sur les retours terrains et la recherche de Julhiet Sterwen et de son réseau la Transformation League, ainsi que sur les données collectées et analysées par le Top Employers Institute au niveau mondial, pour répondre notamment aux questions suivantes :

Robots, chatbots, RPA : de quoi parlons-nous ?

Quels sont les risques et opportunités de l'usage de robots dans un cadre professionnel ?

RPA : quelle présence utile pour le parcours collaborateur ?

Intelligence Artificielle et Big Data : comment optimiser l'utilisation des données au service du recrutement et du développement des talents ?

Réalité virtuelle et réalité augmentée : comment améliorer l'expérience candidat et collaborateur ? Quels sont les risques et limites ?

Un nouveau monde du travail : quels impacts sur la gestion des Ressources Humaines ?

« Nous voyons émerger de nombreuses initiatives, en termes de nouvelles technologies. Les possibilités offertes aujourd'hui sont presque infinies. », souligne Alain Riberry, Partner Julhiet Sterwen. « Reste à bien déterminer quels sont les meilleurs cas d'usage au sein de chaque DRH, en fonction des spécificités des équipes, de l'entreprise, du secteur… et c'est là que nos travaux de recherche prennent tout leur sens ».

Il comporte également des témoignages concrets d'acteurs des RH de grands groupes : tels que Saint-Gobain, Pepsico, Société Générale, la Banque de développement du Canada (BDC), BNP Paribas Personal Finance…