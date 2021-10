Les entreprises HubSpot, Talkspirit, Aircall, GoCardLess, Yousign, Lucca et Skillup se sont associés pour la première fois afin de publier un livre blanc sur la digitalisation des PME en France. Cet ouvrage a pour objectif de décrire l'ensemble des enjeux auxquels sont confrontés les métiers les plus exposés au digital, présenter les défis qu'ils doivent relever et inspirer les dirigeants de PME par des exemples de transformations réussies.

Chaque expert a également témoigné sur les défis de l'après-COVID, abordant les priorités et les challenges à venir.

Une digitalisation entre trop timide

De nombreuses PME n'ont pas encore entamé leur processus de digitalisation et n'en saisissent pas toujours pleinement l'importance. Selon une enquête BPIfrance/LeLab de septembre 2017, une entreprise sur cinq disparaîtrait si elle n'agissait pas sous trois ans. Deux ans après, en 2019, une étude Bpifrance relevait que 87 % des dirigeants n'avaient toujours pas inscrit la transformation digitale comme une des priorités stratégiques pour leur entreprise.

Guide de la transformation

Si au sein de la communauté des chefs d'entreprises subsiste l'idée reçue selon laquelle la transformation digitale d'une entreprise se résume à une intégration massive d'outils digitaux, il n'en est rien. Cette digitalisation peut mener à une métamorphose complète au sein de l'entreprise, voire de sa structure même.

Pour éclairer les dirigeants qui n'ont pas encore sauté le pas, ces sept start-up et scale-up se sont réunies autour de ce livre blanc, afin de les éclairer sur le sujet, chacune sur une thématique propre :

- La digitalisation des fonctions marketing et vente, par HubSpot,

- La digitalisation des paiements : un atout pour les PME, par GoCardless,

- Le mythe du numérique salvateur dans les RH, par Lucca,

- La digitalisation de la gestion des compétences, par Skillup,

- La digitalisation de la fonction juridique : la signature électronique des contrats,

par Yousign,

- La digitalisation de la téléphonie d'entreprise connectée aux outils métiers par Aircall,

- Des modes de travail en profonde mutation, par Talkspirit

Ce livre blanc aborde, dans chaque chapitre, illustré par des cas clients, des sujets variés tels que l'implication des dirigeants, les nouveaux modes de travail, le boom du Big Data ou offre des conseils sur les aides financières et divers accompagnements.