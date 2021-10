Livli : un laboratoire de la digitalisation de la profession expertise comptable

Vous dirigez le cabinet d'expertise comptable 100 % digital Livli, filiale du groupe Soregor, pouvez-vous nous présenter ce nouveau cabinet ?

Livli est une solution qui permet aux TPE de gérer en ligne leur entreprise via une plateforme de services nouvelle génération, connectée, en phase avec les besoins et usages actuels des entrepreneurs. De la comptabilité jusqu'à la gestion de la paie, le conseil juridique, ou encore la gestion des documents, nous nous adaptons à tous les besoins grâce à des services à la carte.

Le siège est basé à Saint-Nazaire (44), et nous rayonnons sur l'ensemble de l'Hexagone auprès d'une cible TPE sensible au web et à l'amplitude de l'offre Livli.

Quelles sont les spécificités de ce cabinet par rapport à un cabinet traditionnel ?

Comme vous le dites, nous sommes avant tout un cabinet d'expertise comptable inscrit à l'ordre et je suis moi-même expert-comptable diplômé. C'est important car nous n'offrons pas simplement une solution de gestion en ligne mais une véritable expertise sur de nombreux points de gestion de l'entreprise.

Notre fonctionnement ne s'oppose pas à celui d'un cabinet traditionnel. Néanmoins, nous mettons l'accent sur la mise à disposition permanente et en temps réel d'une information pertinente et utile aux entrepreneurs. De plus, les outils dont bénéficient nos clients collent au plus près de leurs besoins quotidiens, notamment le suivi régulier de leur chiffre d'affaires. Nous souhaitons vraiment qu'à travers notre solution, les clients ne soient pas uniquement en lien avec le cabinet mais puissent aussi se connecter à leurs propres clients et à leurs salariés.

Enfin, ce n'est pas parce que nous sommes en ligne que nous oublions l'humain. Chaque client a un coach qui lui est dédié et qui va l'accompagner tout au long de sa vie d'entrepreneur. Les contacts seront réguliers en utilisant tous les modes de communication à notre disposition, la visio, le téléphone, en passant par le chat ou le mail. De plus, l'ensemble de nos échanges se retrouve sur la plateforme sous forme de fil d'actualité, ce qui favorise l'interactivité de nos contacts.

Pourquoi avoir créé un cabinet à partir de zéro plutôt qu'un département au sein de votre groupe ?

Nous avons succombé à la mode des start-up ! Plus sérieusement, il nous semblait important de ne pas être pollué par nos réflexes traditionnels et nos habitudes de travail. En effet, le monde de l'expertise comptable est en pleine mutation et aujourd'hui tout s'accélère avec l'évolution permanente des technologies et l'arrivée d'une nouvelle typologie de client.

Notre volonté est vraiment de créer un laboratoire d'idée, pour faire évoluer l'ensemble du groupe.

Votre stratégie d'organisation interne est-elle différente à celle d'un cabinet ? Notamment dans la spécialisation ou non des compétences

Notre organisation a été pensée différemment. Nous avons commencé par recruter notre directrice commerciale. Elle vient du monde de l'assurance en ligne. Grâce à elle, nous avons structuré notre fonction commerciale en utilisant les bons codes et process de la vente en ligne.

Nous avons gagné un temps précieux, à la fois dans la qualité de l'offre que nous proposons et dans la qualité du discours commercial que nous tenons à nos clients.

Nous avons aussi beaucoup travaillé sur notre stratégie de communication qui est primordiale pour la promotion d'une offre en ligne. Là aussi, nous avons opté pour des compétences nouvelles tout en s'appuyant sur les compétences du service communication de Soregor.

Enfin, nous avons revu en profondeur nos process de production et notamment toute la partie approvisionnement afin d'automatiser le traitement de l'information comptable de nos clients.

Quelle stratégie de recrutement appliquez-vous ? Vos besoins sont-ils réellement spécifiques ?

Nous utilisons au maximum les ressources du web pour recruter et notamment les réseaux sociaux qui sont pour nous un moyen de « sourcer » les candidats. J'ai d'ailleurs une anecdote à ce sujet. Lorsque, l'an dernier, je me suis mis en recherche de notre directeur commercial, j'ai commencé par modifier mon profil Linked'in en accentuant le côté digital et offre en ligne. Alors que je rédigeais l'offre d'emploi à diffuser, j'ai reçu une demande de mise en relation de Sandra qui était à l'époque responsable des équipes commerciales dans une société de vente d'assurance en ligne. J'ai pu consulter son profil en ligne et entrer directement en contact avec elle. Aujourd'hui, c'est elle qui dirige les équipes commerciales de Livli.

Êtes-vous ouvert à des choix de collaborateurs avec un parcours traditionnel ou original ? Quelles formations selon le profil ?

Aujourd'hui, nous recrutons aussi bien des profils commerciaux que des profils plus traditionnels. L'objectif est vraiment de mixer les équipes afin que les commerciaux apportent leur savoir-faire commercial et de communication à nos collaborateurs comptables. De même, les collaborateurs comptables deviennent de précieux alliés des commerciaux en les appuyant tout au long de la démarche de vente et aussi dans le suivi qu'ils doivent apporter quotidiennement à leur client.

Dans tous les cas, chaque nouvel entrant commence par un parcours d'intégration et de formation en fonction du poste qu'il occupe chez nous.

Le groupe Soregor dans son ensemble a-t-il fait évoluer vos critères de recrutement, notamment sur la formation initiale ?

Livli doit servir de laboratoire pour le groupe Soregor. Pour cela nous avons décidé de confier nos recrutements au service spécialisé du groupe tout en les assistant sur les modes de recrutement à mettre en place. Ainsi, nous pouvons bénéficier de leur savoir-faire et leur faire profiter des innovations à mettre en place sur ce secteur. Tout le groupe évolue avec nous.

Le domaine technologique dans le secteur évoluant rapidement, quelles actions de formation spécifiques prévoyez-vous pour vos collaborateurs ? Et n'est-ce pas trop lourd en plus de la gestion des compétences ?

Les évolutions technologiques vont d'abord toucher nos équipes de développement. Nous avons développé l'ensemble de la solution proposée à nos clients avec les équipes d'Adventi Informatique, la filiale informatique du groupe Soregor. Nous avons apporté un soin particulier au choix des méthodes de développement utilisées afin d'en assurer leur évolution dans le temps. Tout comme Livli, nous avons travaillé avec une équipe spécifique et dédiée, managée par un jeune ingénieur en informatique. Aujourd'hui, nous capitalisons sur cette expérience pour faire évoluer l'ensemble de nos équipes de développement.

Les évolutions technologiques ne concernent pas que l'informatique. Aujourd'hui, c'est aussi une question de savoir être. Pour cela, nous sommes très attentifs à la capacité d'évolution de nos collaborateurs. Nous sommes en permanence à l'écoute de notre marché afin de rester flexible et s'adapter aux évolutions.

Le groupe Soregor a-t-il prévu des formations et des actions spécifiques pour aider vos salariés à s'adapter à la transformation digitale du métier de l'expertise comptable ?

La transformation digitale est un des fils rouges majeurs de notre projet d'entreprise Imagine 2021 que nous avons lancé avec tous les collaborateurs du groupe Soregor le 16 juin dernier. Dans le cadre de ce projet, nous avons notamment un axe sur la Data et un axe sur la communication omnicanale avec nos clients.

Livli fait partie de la transformation digitale du groupe. Nous allons nous appuyer sur notre expérience sur cette société pour ensuite essaimer dans toutes les agences et services du groupe.

Comment voyez-vous l'évolution de carrière de vos collaborateurs ? et celle des collaborateurs du Groupe Soregor ?

La transformation digitale est un des fils rouges majeurs de notre projet d'entreprise, « Imagine 2021 » que nous avons lancé avec tous les collaborateurs du groupe Soregor le 16 juin dernier. Dans le cadre de ce projet, nous avons notamment un axe sur la Data et un axe sur la communication omnicanale avec nos clients. Livli fait partie de la transformation digitale du groupe. Nous allons nous appuyer sur notre expérience sur cette société pour ensuite essaimer dans toutes les agences et les services du groupe.

Comment voyez-vous l'évolution de carrière de vos collaborateurs ? et celle des collaborateurs du Groupe Soregor ?

Au sein de Livli, l'évolution de carrière de nos collaborateurs est prévue dès leur entrée. En effet, nous avons la chance d'avoir une croissance rapide depuis notre lancement et nous sommes en recrutement permanent. Nous constituons nos équipes et cela peut offrir à court terme des évolutions sur des postes de management. De la même manière, les techniciens pourront évoluer sur des postes plus commerciaux avec un vrai accompagnement dans la prise de ces postes.

L'expérience Livli doit aussi faire bouger les lignes au sein du groupe Soregor. Les équipes de développement informatique travaillent déjà différemment. Notre service de communication est en train d'acquérir de nouvelles compétences et recrute, notre modèle RH va évoluer. Finalement, la transformation digitale d'une entreprise, c'est avant tout sa capacité à entraîner l'ensemble de ses collaborateurs dans l'évolution de notre société.