Liste d’union Medef – CPME & Indépendants (UNIPEC) aux élections des CCI en Île-de-France

Cette union sera la seule liste, issue d’organisations représentatives, présente dans tous les collèges (industries, commerces, services) et dans toutes les catégories de tailles. Ses 196 candidats sont à parité des femmes et des hommes issus de toutes les facettes des activités économiques d’Île-de-France, avec une présence significative de nouvelles candidatures. Ainsi, ils sauront en défendre les intérêts dans tous les domaines, qu’il s’agisse des services et aides aux entreprises, de l’accompagnement des dirigeants ou de l’attractivité des territoires.

“Nous nous réjouissons de l’union entre nos organisations ; c’est la preuve que les responsables d’entreprises savent s’unir pour l’intérêt général. C’est important pour peser dans le dialogue avec les pouvoirs publics et pour agir ensemble face aux défis de la relance et des transitions énergétiques et environnementales”, soulignent Bernard Cohen-Hadad, président de la CPME Paris Île-de-France, et Daniel Weizmann, président du Medef Île-de-France.

“Les CCI doivent être plus que jamais les maisons des solutions de proximité pour les chefs d’entreprises, c’est-à-dire un outil efficace pour les accompagner dans leurs démarches et pour prévenir les difficultés que peuvent rencontrer nos entreprises au quotidien”, dit Bernard Cohen-Hadad, président de la CPME Paris Île-de-France.

“Nous devons à la fois accentuer la dimension de proximité des CCI avec les chefs d’entreprises et, par elles, faire mieux entendre la voix des chefs d’entreprises dans les décisions territoriales” dit Daniel Weizmann, président du Medef Île-de-France.

Les élections se déroulent cette année pour la 1re fois exclusivement par voie électronique : les organisations professionnelles espèrent que cela facilitera la participation électorale qui est généralement très faible aux élections consulaires.