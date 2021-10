Liquidation SCI

La SCI ou société civile immobilière est une société civile de patrimoine dotée de la personnalité morale. Elle est composée d'au moins deux associés dont la responsabilité est solidaire et illimitée, elle doit avoir pour objet social un objet immobilier et non un objet commercial. Pour plusieurs raisons, les associés de la SCI peuvent décider de procéder à la liquidation. La liquidation annonce la fin de l'activité de l'entreprise, il faut suivre des formalités précises pour la mener à bien.