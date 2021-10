Lionel Canesi, nouveau président de l'OEC

A 46 ans, Lionel Canesi est devenu le 15 décembre 2020 le nouveau président national de l'Ordre des Experts-Comptables (OEC). Associé du cabinet Wizziou à Marseille, avec 30 collaborateurs et 4 associés, il a exercé de nombreuses fonctions syndicales et ordinales jusque devenir, en 2016, président du Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables de Provence-Alpes Côte d'Azur où il a été réélu, en 2018, à l'unanimité. Il a fait de sa région un laboratoire des solutions qu'il souhaite proposer à la profession. Lionel Canesi milite sans relâche pour faire reconnaître la place centrale des experts-comptables au sein de l'économie. Il considère que la voix des professionnels du chiffre doit être plus forte et leurs propositions prises en considération par les pouvoirs publics. Convaincu de la nécessité de l'indépendance numérique des experts-comptables, il a créé INKO le premier incubateur/accélérateur de start-up dédiées à l'expertise comptable et la première formation datascientist pour expert-comptable.

Projet politique structuré autour de 4 axes forts

Lionel Canesi porte un projet qui met l'expert-comptable au cœur de l'économie, le rôle de l'expert-comptable étant essentiel car il est le premier conseil des TPE/PME. Aucune loi économique ne peut être élaborée sans que les experts-comptables soient consultés au risque qu'elle soit déconnectée de la réalité. Il a également à cœur l'indépendance numérique de la profession, en développant rapidement des outils numériques mutualisés pour toute la profession, en mettant en place des incubateurs-accélérateurs dans les CROEC et en créant un fonds d'investissement numérique de la profession.

Le projet se structure ensuite autour de la création d'une école de la profession pour lutter contre la pénurie de collaborateurs qui touche tous les cabinets, permettre à tous les cabinets d'accueillir des stagiaires et créer une école de la profession pour adapter au mieux les cursus avec les besoins des cabinets. Enfin, il s'appuie sur l'adaptation des institutions à la réalité du terrain. En donnant aux CROEC plus de latitude et de liberté d'initiatives, en simplifiant la procédure du contrôle qualité et la procédure LAB, avec une analyse FEC et du datamining.

Pour mener à bien ses projets, le nouveau président est entouré d'une équipe de 7 vice-présidents, chacun chargé d'un secteur spécifique : Jean-Luc Flabeau, Management de l'Institution ; Mickaël Fontane, Valorisation et adaptation de réglementation professionnelle ; Frédéric Girone, Communication et attractivité ; Damien Dreux, Profession au cœur de l'économie ; Jean Saphores, Avenir numérique de la profession ; Jacques Maureau, Valorisation et adaptation compétences et Marie-Dominique, Stratégie et performance des cabinets.

Chiffres clés des experts-comptables