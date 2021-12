L'Institut Pasteur et Ipsos récompensés pour COMCOR

Après une 1re édition qui a mobilisé près de 3 000 professionnels de son écosystème, Syntec Conseil, le syndicat professionnel des métiers du conseil (stratégie, management, études, recrutement, évolution professionnelle et communication), a renouvelé son Grand Prix.

Récompenser les bénéfices stratégiques des métiers du conseil et des études

Créé en 2020, le Grand Prix Syntec Conseil a pour ambition de récompenser les bénéfices stratégiques des métiers du conseil et des études en distinguant des projets de transformations performants. Au travers de cet événement, Syntec Conseil souhaite fédérer les différents acteurs des métiers du conseil et des études tout en illustrant la qualité de leurs contributions.

L’édition 2021 a été marquée par la création d’une nouvelle catégorie “Stratégie de Communication et de Mobilisation” et l’évolution des catégories existantes : « Attraction, Accompagnement et Développement des Talents Actuels et Futurs », « Leadership et Management des Ressources Humaines » et « Innovation & Insights ». Les lauréats de chaque catégorie ont également pu bénéficier d'une session d’échange avec le jury.

Pour cette deuxième édition, le jury s’est attaché à primer des initiatives de différentes envergures dans chaque catégorie afin de montrer la diversité des contributions des acteurs du conseil et des études.

Cette année, ce jury qui a notamment été ouvert à des représentants du monde académique, de TPE, PME, ETI et des entrepreneurs, a sélectionné les candidats sur la base des critères suivants :

La démonstration d’une transition structurée et durable pour l’entreprise ou l’institution,

La démonstration de la mise en oeuvre d’innovation sur le plan organisationnel, technique, social, sociétal et humain,

La présentation de résultats probants pour l’entreprise, les clients et les parties prenantes,

L’adéquation entre les résultats obtenus et les objectifs fixés quelle que soit l’échelle du projet soumis à la compétition.

L’Institut Pasteur et Ipsos mis à l’honneur par le jury “Grand Prix Syntec Conseil”

Le Grand Prix Syntec Conseil 2021 est décerné à l’Institut Pasteur et Ipsos, en collaboration avec la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Santé publique France, pour le projet COMCOR, un étude des facteurs sociodémographiques et comportementaux associés à un risque d’infection par le SARS- COVID-2.

Le projet ComCor est une étude de type cas-témoins réalisée à l'échelle nationale pour le compte de l’Institut Pasteur. Depuis octobre 2020, cette étude scientifique permet de suivre, dans le temps et en continu, les impacts et l’évolution de la pandémie de Covid-19 en France. Une collecte en continu et une analyse rapide permettent ainsi d’aider à la prise de décision, de guider la politique publique et d’informer le public.

« Un palmarès très représentatif de ce que sont les métiers du conseil. C’est l’illustration de la variété et de la richesse des projets et des solutions apportées à nos clients. Les projets récompensés témoignent de notre capacité à accompagner aussi bien des structures privées que publiques et de toutes tailles. Nous pouvons être fiers de nos réalisations et d’avoir maintenu passion et qualité dans des conditions inédites ces derniers mois », déclare Matthieu Courtecuisse, président de Syntec Conseil.

Par ailleurs 13 prix or et argent sont répartis dans les grandes catégories représentatives de la variété des activités de conseil :

Transformation des organisations

LAURÉATS ARGENT : TRANSFORMATION STRATÉGIQUE DE LA DRH POST COVID-19 – E-VOYAGEURS SNCF et SIA PARTNERS

Data, services et technologies

LAURÉATS OR : FRANÇAISES, FRANÇAIS ETC – 366 et BVA GROUP

LAURÉATS ARGENT EX AEQUO : UN ORDINATEUR MINIATURE POUR LA MESURE DES MÉDIAS EN MOBILITÉ – MÉDIAMÉTRIEet KANTAR

et

LAURÉATS ARGENT EX AEQUO : OPTIMISATION DU RENDEMENT DES RÉSEAUX D’EAU GRÂCE À L’IA – VEOLIA EAU ILE-DE-FRANCE et SIA PARTNERS

Impact social et environnemental

LAURÉATS OR EX-AEQUO : COMCOR – INSTITUT PASTEUR et IPSOS en collaboration avec la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Santé publique France

et

LAURÉATS OR EX-AEQUO : STRATÉGIE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE – VALLÉE DE CHAMONIX MONT BLANC et SIA PARTNERS

Leadership et management des ressources humaines

LAURÉATS OR : BE NOMAD – BNP PARIBAS CARDIF et TALAN CONSULTING

LAURÉATSARGENT : CARTOGRAPHIE DES MÉTIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE – ANFH et BVA GROUP

Innovation & Insights

LAURÉATS OR EX-AEQUO : PADEL - BABOLAT et GROUPE ZEBRA

et

LAURÉATS OR EX-AEQUO : LA BLOCKCHAIN NOTARIALE – LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE PARIS et FROG PART OF CAPGEMINI INVENT

Engagement client

LAURÉATS ARGENT : LE DIGITAL ET LA DATA AU COEUR DES TRANSFORMATIONS DE MOTUL – MOTUL et FROG PART OF CAPGEMINI INVENT

Stratégie de communication et de mobilisation

LAURÉATS OR : VISA INTERNATIONAL ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE – ORANGE et ÉQUILIBRES - GROUPE HUMAN & WORK

LAURÉATS ARGENT : STEERIO AU SERVICE DE ONE SAVENCIA – SAVIENCIA et BEARING POINT