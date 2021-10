L'Instant d'or selon Frédéric Duca

En cuisine, Frédéric Duca se charge de forger le mythe, à travers une cuisine à son image : jeune, passionnée et authentique... Ce jeune Chef marseillais, à bonne école auprès de Gérard Passédat, passé ensuite par Taillevent, le Martinez, le Fouquet’s et l’hôtel de la Trémoille, aime travailler une cuisine contemporaine, inventive et intuitive. Attaché à ses racines du Sud, il épice ses recettes d’accents méditerranéens. A travers ses créations, on retrouve les valeurs qui lui sont chères : le partage, l’authenticité et la générosité. Le Chef sublime le produit tout en délicatesse et en finesse.

Ses plats signatures : les langoustines, cuites à la nacre, royale de potimarron, chanterelles et châtaignes, cappuccino de parmesan ; la Sole de petit bateau, tartinée de limequat confit, fenouil et condiment méditérrannéen ; les noix de Saint Jacques de Normandie, fine croûte de noisette/romarin, topinambour, « Iberico Bellota », écume à l’huile de noisette ; l’agneau fermier, canon rôti, côte grillée et épaule confite aux aromates, artichaut épineux au vert…