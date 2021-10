Limitation à 30km/h, « ça va être encore plus compliqué »

Les automobilistes laissent passer les flots de piétons et de cyclistes au feu rouge, puis redémarrent en trombe pour filer vers l'Opéra ou la place de l'Etoile, sans ralentir plus qu'avant sur un boulevard Haussmann désormais limité à 30 km/h. Le zigzag rapide des motos et des trottinettes sur les pavés complète ce décor très parisien. « On ne le sent pas encore car ça vient d'être mis en pratique », explique Pierre Morizot, qui traverse la place à vélo pour aller travailler. « Les vélos sont de plus en plus présents, les pistes cyclables sont partout, on est très proches des voitures. Le fait de ralentir, ça permettra d'être plus en sécurité », approuve-t-il. Si la capitale comptait déjà 60 % de “zones 30”, cette limite s'étend désormais à toute la ville, à l'exception d'une poignée de grands axes comme les Champs-Elysées ou les boulevards des maréchaux, qui restent à 50 km/h, et du boulevard périphérique, où la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h.

Les taxis découragés

« Rouler à 30 sur les voies de bus, ce n'est pas facile », regrette Smaïl Chekimi, chauffeur de taxi depuis 28 ans, qui pouvait la veille encore emprunter à 50km/h ces voies fluides réservées aux bus et taxis. « Ce matin, je suis stressé. Un client était un peu furieux car il faut prendre 5 à 10 minutes de plus par rapport à d'habitude. (...) Il y a peut-être des taxis qui vont lâcher le métier à cause de ça », déplore-t-il. Plusieurs professionnels déplorent une nouvelle contrainte. « On a déjà du mal à avancer avec 50 km/h. Pour travailler, avec 30 km/h ça va être encore plus compliqué », explique Fabrice Bosc, miroitier, au volant de sa camionnette qui redoute « encore plus de bouchons ». Selon la municipalité, la mesure vise à améliorer la sécurité routière et réduire les nuisances sonores. « C'est vrai qu'il y a trop de bruit. On ne s'entend pas des fois quand on parle », acquiesce Marie Hiz, derrière son comptoir du café “Le carrefour”, dans le vrombissement des moteurs à l'angle du boulevard et de la rue de Miromesnil. « Le 30, ça va changer. On aura moins de voitures, et puis les gens vont faire attention », espère-t-elle. Mais « les gens qui livrent, qui travaillent, il faut les laisser », souligne-t-elle. « Imaginez un livreur qui fait le tour de Paris à 30 toute la journée. Déjà en roulant à 60, il n'arrivait jamais à l'heure pour la commande... »