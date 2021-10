Lille est le premier barreau à tester la justice prédictive en Europe

Dans le cadre de ce partenariat exclusif signé par ce barreau pilote, les avocats lillois pourront bénéficier d'une technologie de pointe, avant sa sortie officielle, pour servir au mieux leurs clients.

Predictice, legaltech française pionnière dans l'analyse statistique des jurisprudences, pourra ainsi utiliser les retours des avocats afin d'améliorer son outil de justice prédictive.

« Lancer le premier barreau pilote de justice prédictive en Europe est une grande opportunité pour Predictice. L'innovation et le droit ont l'habitude de se rencontrer dans ce barreau, nous attendons donc beaucoup d'améliorations de ce premier déploiement à grande échelle », explique Louis Larret-Chahine, co-fondateur de Predictice.

Predictice est une plateforme de recherche et d'analyse juridique qui utilise le meilleur de la technologie (machine learning, big data, intelligence collaborative) pour la performance des professionnels du droit. La solution permet d'accéder à la jurisprudence et aux textes de loi via une barre de recherche unique, en langage naturel. En un clic, l'algorithme de Predictice calcule les probabilités de résolution d'un litige, le montant des indemnités et identifie les éléments les plus influents sur la décision juridictionnelle.

« Les confrères du barreau de Lille savent que l'avocat est d'abord un stratège juridique et judiciaire. La solution logicielle qu'ils ont décidé de tester en co-innovation avec Predictice, leur permet d'assurer mieux encore une stratégie gagnante pour leurs clients », se réjouit Stéphane Dhonte, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lille.

Le barreau de Lille, moderne et dynamique, riche de 1300 avocats, prouve une fois de plus sa volonté de s'adapter aux évolutions du conseil et du contentieux.