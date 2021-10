Val-de-Marne - lignes de bus : du nouveau pour la rentrée

La ligne de bus 201 –Joinville RER à Champigny La Plage– bénéficie de quatre courses supplémentaires entre 6h et 9h en direction de Diderot - La Plage et de trois courses supplémentaires en direction de Joinville-le-Pont. Entre 9h et 12h, cinq courses supplémentaires seront ajoutées dans chaque direction. Du lundi au samedi, le dernier départ de bus en provenance de la gare RER de Joinville-le-Pont sera affiché à 20h45 - contre 20h40 actuellement - et le dernier départ en provenance de Champigny La Plage sera affiché à 21h - contre 20h52 actuellement -.

La ligne de bus 108 qui relie Joinville RER à Champigny Jeanne Vacher sera renforcée du lundi au vendredi, en soirée, avec un bus toutes les 15 minutes jusqu’à 22h30, puis toutes les 20 mn jusqu’à fin de service. Les fréquences sont également renforcées les samedis et dimanches jusqu’à la fin du service pour atteindre un bus toutes les 20 mn.

La ligne de bus 110 qui relie la gare de Villiers-sur-Marne à Joinville sera renforcée du lundi au vendredi avec des fréquences de passage de 20 mn en soirée jusqu’à la fin du service. La ligne sera aussi renforcée le samedi et le dimanche avec des fréquences de 20 mn jusqu’à la fin du service.

La ligne B du réseau de bus Strav qui relie Créteil à Villeneuve-Saint-Georges sera renforcée sur l’ensemble de la journée. Ce renfort permettra une fréquence de 10 mn le matin de 7h10 à 10h40, la mi-journée de 12h50 à 13h50 et le soir de 15h20 à 20h20. Pour mener à bien ces renforts de ligne, deux autobus standards supplémentaires seront mis en service.

Les lignes Athis Cars 08 et « Bord de l’Eau » seront renforcées et restructurées. Ce projet vise principalement à modifier l’itinéraire de la ligne 8 qui relie le pôle de Villeneuve-Saint-Georges à l’aéroport d’Orly via les communes de Villeneuve-le-Roi, Ablon et Athis-Mons. Le nouvel itinéraire améliorera la desserte des zones d’emplois et favorisera les interconnexions avec le T7, les RER C et D. Cette restructuration s’accompagne d’un renfort de l’offre aux heures de pointe - fréquence de 20 mn au lieu de 30 -, d’une création de service aux heures creuses - fréquence de 30 mn - , le samedi - 20 à 30 mn - et le dimanche - 30 mn à 40 mn - ainsi que d’un prolongement de l’amplitude du service, de 5h30 à 21h40. Parallèlement, l’itinéraire de la ligne « Bord de L’Eau » est étendu afin de mieux desservir la commune de Villeneuve-le-Roi tout en offrant une correspondance avec la ligne 8. Cette modification s’accompagne d’un renfort de l’offre aux heures de pointe - 15 mn au lieu de 30 -, d’une création d’offre aux heures creuses - fréquence de 30 mn - et d’un prolongement de l’amplitude du service, de 5h10 à 22h20.