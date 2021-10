Ligne 17 nord, ZAC et Triangle de Gonesse : la CCI réagit

Avec l'ouverture en 2028 du Terminal 4 à Paris-Charles de Gaulle, ce sont chaque année 40 millions de voyageurs supplémentaires qui devront se déplacer. Dans le même temps, les projets de développement économiques du Grand Roissy vont accentuer les besoins de mobilité des salariés. Aujourd'hui, 84 % des déplacements se font en voiture sur la plateforme de Roissy. Le réseau routier est saturé et la ligne 17 est une priorité.

La suspension des travaux de cette ligne pour 12 mois risque d'affecter fortement le calendrier de livraison. La Chambre alerte sur les conséquences d'un tel dérapage pour l'attractivité de la Région et le développement économique. En effet, cette ligne desservira notamment le Parc des Expositions de Villepinte qui accueille plus de 2 millions de visiteurs par an. “Le parc engage une extension qui s'appuie sur cette infrastructure. Selon la Société du Grand Paris, ce sont 160 000 voyages de plus les jours de salon. Il y a un risque certain de freiner le développement de la filière d'excellence que sont les congrès et salons” rappelle Didier Kling, président de la CCI Paris Ile-de-France.

Aussi, l'abandon d'Europacity et les incertitudes sur l'aménagement de la Zone d'aménagement concerté (ZAC) questionnent le devenir de la future station Triangle de Gonesse. L'Etat et la Région ont présenté leurs intentions : l'un a évoqué un projet alternatif “porteur d'emploi”, l'autre “un plan d'urgence” compensatoire. Cependant, au-delà des annonces, les contours sont flous et les modalités d'actions ne sont pas engagées. Après plus d'une décennie de débat, il est temps de répondre concrètement à l'urgence et à la crise socio-économique que subissent ces territoires.

La CCI Paris Ile-de-France entend participer – avec l'ensemble des parties prenantes – aux réflexions économiques et aux projets d'aménagement à engager pour le territoire. Elle appelle également les Pouvoirs publics à mettre en œuvre, au plus vite, des solutions pour tenir les délais de la ligne 17.