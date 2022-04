Ligne 11 du métro : premiers essais des rames MP14

Ces dernières viendront remplacer le modèle MP59, dont la conception remonte aux années 1960. Les premiers essais débutent en ce moment avec un objectif de déploiement dès l’année prochaine.

Les 39 rames, conçues par Alstom et financées par Île-de-France Mobilités, seront mise en service progressivement à partir de mi-2023 par la RATP. Du même modèle que celles déployées sur la ligne 14, le modèle MP14 (MP = Matériel Pneu et 14 pour l’année de l’appel d’offre soit 2014) dans une version avec cabine pour le conducteur, est doté de cinq voitures d’un seul tenant, au lieu de quatre séparées aujourd’hui.

Beaucoup moins sonores, plus économes en énergie et équipées d’écrans et de plans de lignes offrant une meilleure information, ces nouvelles rames amélioreront le confort des voyageurs de Châtelet à Rosny-Bois-Perrier dès la fin des travaux de prolongement de la ligne fin 2023 - début 2024.