Lidl France : lancement d'un nouveau concept de supermarché à Villetaneuse

Dans quelques jours, les 61 salariés Lidl seront mobilisés pour accueillir les Villetaneusiens dans leur nouveau supermarché de proximité, d'un tout nouveau genre, avec un agencement des espaces de ventes entièrement repensé. S'appuyant sur la luminosité grâce à une façade vitrée, des couleurs sobres et des matériaux nobles, l'enseigne valorise le bien-être de ses clients et de ses collaborateurs pour créer une ambiance conviviale et cosy.

Allier esthétisme et durabilité

Ce nouveau supermarché s'attache fortement au concept de développement durable. En effet, pour répondre au mieux à la transition énergétique, Lidl privilégie des produits innovants et des technologies d'avenir. Désormais, l'enseigne intègre de plus en plus des matériaux durables et des équipements basse consommation. Par ailleurs, le groupe s'inscrit dans une démarche éco-responsable : aux 190 000 tonnes de déchets valorisés chaque année par l'enseigne, notamment grâce à son système de « Reverse Logistik », s'ajoute un objectif de 100 % d'emballages recyclables d'ici 2025.

La santé des salariés et des clients avant tout

L'enseigne, consciente de l'importance de ses métiers, notamment durant cette période difficile où les Français comptent sur la grande distribution, a pris les mesures nécessaires pour garantir la santé de ses salariés comme de ses clients. Afin de permettre à chacun de travailler dans les meilleures conditions, des mesures spécifiques ont été prises en accord avec les directives nationales, comme le nettoyage quotidien des caisses, des salles de pause, des WC, des portes et engins de manutention, l'installation de protections en Plexiglas sur la totalité des caisses, la distribution de gel hydroalcoolique aux clients et salariés et de masques de protection aux salariés ou encore les balisages des distances barrières, une campagne d'affichage pour informer les clients sur les gestes barrière, la mise en place d'un filtrage à l'entrée, etc. Les espaces de vie ont également été réorganisés pour permettre de respecter les gestes barrières préconisés par les autorités sanitaires.

Collecte solidaire pour le club de Hand de la ville

Partenaire de la FFHandball et supporter du handball français, Lidl a profité de l'ouverture du magasin de Villetaneuse pour soutenir le Club de handball de Villetaneuse en organisant une collecte de dons du 16 au 19 décembre : 50 centimes d'euros seront collectés par tranche de 15 euros d'achat lors de chaque passage en caisse.

Informations pratiques

-Adresse : 8 route de Saint Leu 93430 Villetaneuse

-Ouverture : Du lundi au samedi de 8h30 à 20h30 - Le dimanche de 8h30 à 12h30

-Surface de vente : 2209 m²

-Parking : 960 places

-Services : Point chaud de pains et de viennoiseries frais cuits sur place toute la journée (30 produits)

-L'enseigne propose un assortiment sélectionné de produits avec 90 % de marques de distributeur, 72 % de produits made in France et un prix unique dans l'ensemble de ses supermarchés.