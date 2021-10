Libre antenne des entreprises face à la crise sur BFM Business

Tout au long de la journée, chaque heure entre 7h40 et 19h40, « BFM Business avec vous » apportera aux entreprises ayant participé, des réponses précises et des propositions de solutions concrètes, dans un objectif de réussite lors de la sortie de crise. Ces réponses seront données à l'antenne grâce à l'aide des journalistes spécialisés Frédéric Simottel et Raphaël Grably et à celle d'invités experts.

En parallèle de cette initiative de libre antenne, la chaîne ouvre gratuitement ses espaces publicitaires à des entreprises en difficulté. A partir du lundi prochain, le média TV/radio diffusera ainsi un programme court mettant en avant des témoignages de TPE/PME sur leurs priorités et actions menées pour sauver leurs activités face à la crise.