Librairie : Penser l’hospitalité, Cyril Aouizerate et Gabrielle Halperne

Cet ouvrage est le fruit d’une conversation originale entre un philosophe et un artisan-hôtelier, co-fondateur des Mama Shelter (Bordeaux - Lille - Lyon - Marseille - Paris - Toulouse ) et fondateur des Mob Republic. En partant de l’hôtellerie et de la manière dont on pourrait réinventer ces lieux ancestraux de l’hospitalité (et, avec eux, le tourisme et le voyage), les auteurs imaginent avec le lecteur un nouveau projet de société.

Et si un hôtel était plus qu’un hôtel ? Et s’il était à la fois un miroir et un angle mort de notre société, reflétant et cachant ses besoins, ses habitudes, ses préjugés, ses angoisses, ses fantasmes et ses métamorphoses ? S’inscrivant dans une histoire longue de l’hospitalité qui était synonyme de sécurité et de survie pour les voyageurs, la réinvention de l’hôtellerie peut initier un nouveau rapport au vivant et au non-vivant, à condition d’accepter de jouer un rôle inédit au sein des territoires, au sein de la société, au sein de la nature.

Les auteurs

Cyril Aouizerate est artisan hôtelier, cofondateur des hôtels Mama Shelter, fondateur et président de Mob republic : Mob hotel et Mob house. Gabrielle Halpern est philosophe. Ses travaux de recherche portent sur le thème de l’hybridation.