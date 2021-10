« Libraires, on vous aime ! »

Tout au long de la journée et partout en France, les libraires indépendants organiseront des rencontres, des séances de dédicaces et des animations avec les professionnels du livre, éditeurs et auteurs. Lors de leur passage en librairie, les lecteurs se verront offrir une rose et un exemplaire d’un abécédaire amoureux de la lecture intitulé « un livre peut en cacher un autre », ouvrage inédit illustré par Christian Lacroix. Cette opération d’envergure, seizième du genre, réinterprète la tradition catalane de la Saint Jordi.

La profession souffre, les récentes fermetures des enseignes Chapitre ont fait l’actualité mais les indépendants se battent pour défendre le livre, les auteurs, les éditeurs, leur métier et leurs engagements. Le 26 avril, c’est l’occasion de dire aux libraires combien nous les aimons !