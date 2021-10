Liberté contractuelle : jusqu'où peut-on aller ?

Pour leur 2e journée de la clause, les associations d’avocats et juristes d’entreprises ont axé leurs réflexions sur les angles complémentaires des différentes commissions de travail de l'ACE et de l’AFJE.

Cette journée permettra, au travers de l’intervention des présidents et responsables de commissions de l’ACE et de l’AFJE, de faire un point sur la réforme du droit des contrats et d’analyser les réflexes de la pratique confrontée au réalisme de l’ordre public pour la rédaction de certaines clauses.

De la réforme en cours du droit des contrats aux clauses spécifiques aux droits d’auteur, en passant par les contrats de travail ou les baux commerciaux, de nombreux sujets au cœur de l’actualité seront abordés par des professionnels du secteur.