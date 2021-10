Afin de transmettre la dimension humaine de l’événement, Libérez Paris 2014 propose aux Parisiens plusieurs parcours au choix : un univers narratif autour de personnages fictifs, un jeu sur mobile qui invite à devenir libérateur, trois parcours pédestres à suivre dans Paris et surtout, l'accès à une importante documentation d'époque, réunie par le travail collaboratif des équipes de la Mairie de Paris, du musée Carnavalet et du Musée du général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris – Musée Jean Moulin.

Le site propose également de suivre au jour le jour les récits de trois personnages fictifs : Geneviève, François et Pierre. Chacun tient un blog où il exprime son vécu de l'été 1944. Ces témoignages permettent de mettre en relief des situations auxquelles les Parisiens furent confrontés et de rendre hommage à ceux qui ont activement participé à la Libération à des degrés divers.

Les internautes peuvent parallèlement avoir accès à une carte de Paris où sont balisés trois parcours thématiques. Chacun d’eux est géolocalisé et téléchargeable en format pdf pour permettre au promeneur qui souhaite remonter le fil du temps de suivre le parcours sur un support imprimé.

Un agenda complet et un fil d'actualités sur la commémoration du 70e anniversaire de la libération de Paris complètent le site.