LH Forum : villes et territoires positifs

« J'ai la conviction que c'est par la pensée et l'action que nous pouvons faire bouger les choses », s'est exclamée Anne Hidalgo devant un parterre de journalistes réunis à l'Hôtel de ville pour cette présentation du LH Forum, qui se tient chaque année au Havre.

« Cette 7e édition du forum est un tournant majeur puisqu'il devient le Forum des villes et des territoires positifs, offrant de nouvelles perspectives de réflexion et surtout d'action », a ajouté Jacques Attali, président de Positive planet qui porte le projet depuis sa création.

En effet, le LH Forum est pour la première fois soutenu par la Ville de Paris, le C40 Cities Climate Leadership Group qui vise à lutter contre le dérèglement climatique, et le R20, l'organisation non gouvernementale fondée en 2010 par Arnold Schwarzenegger, avec le Soutien des Nations Unies, pour la défense de l'environnement.

Cette année, le LH Forum ouvrira ses portes les 28 et 29 septembre au Volcan du Havre, puis deux mois plus tard, dans la capitale.

« Les initiatives mises en avant par le LH Forum sont très fortes et apportent des solutions à de très grands problèmes », a souligné Anne Hidalgo.

Un mouvement positif et pédagogique

« La richesse du LH Forum est de faire se rencontrer des gens qui ne se seraient pas croisés autrement », a expliqué Luc Lemonier, maire du Havre et président de la CODAH, la communauté de l'agglomération havraise qui accueille le LH Forum depuis sa création, il y a déjà 10 ans.

« C'est aussi du partage de savoir-faire, c'est ça l'économie positive », a-t-il ajouté.

Cette initiative, qui mêle le solidaire et l'innovation, l'ouverture aux autres et au monde, représente un modèle pour Anne Hidalgo.

Par exemple à Paris, suite à un des premiers LH Forum, l'éclairage des bâtiments publics et de la voirie est fait à 100 % par de l'éclairage renouvelable. « Nous sommes une ville très créative », a-t-elle proclamé, faisant la promotion du « bel écosystème innovant » parisien, ouvert au monde et aux initiatives durables.

L'ambition : mettre en lumière les expériences menées dans les villes du monde entier et rassembler tous les acteurs engagés pour une transition positive et durable de ces territoires. Un appel à candidatures sera lancé pour identifier les bonnes pratiques menées sur les territoires en France et à l'étranger.

Il existe des conditions pour qu'une ville ne devienne pas négative, et des orientations irréversibles, notamment en urbanisme avec la spécialisation des zones ou encore des modes de transports, qui demandent une réflexion en amont. « On a pris des décisions sur la mobilité qui ont parfois été des erreurs », regrette Luc Lemonier, pour qui il faut organiser les flux en fonction des besoins des citoyens.

Ces besoins pourront ainsi se faire connaître lors des conférences, ateliers et rencontres du LH Forum.

« Après une journée consacrée aux enfants et aux jeunes avec le forum des lycéens le jeudi 27 septembre, et une journée professionnelle le vendredi 28, le samedi 29 s'enrichit de rendez-vous gratuits pour le grand public », a précisé ce dernier. Cette ouverture au grand public et surtout aux jeunes est « très importante pour nous car ce sont les générations futures », a confié la directrice générale du forum, Audrey Tcherkoff.

L'union fait la force

« Je pense que ce sont des processus de coopération extrêmement intéressants, très performants et enthousiasmants », a souligné Anne Hidalgo, à la tête du réseau du C40 qui représente 25 % du PIB de la planète, et met en avant ce type d'initiative.

Cette année, la capitale a souhaité rejoindre l'aventure, dans la mouvance de renforcement des relations entre Paris et Le Havre, avec le développement de l'axe Seine et une coopération concrète à partir d'appel à projets pour réinventer le fleuve.

« Des projets sont en train de se développer et vont apporter des emplois, des idées et une capacité à nous projeter dans l'avenir », a ainsi précisé la maire de Paris.

Si les villes ont un rôle très important à jouer en la matière, c'est aussi le cas des régions selon Michèle Sabban, présidente de R20 France.

« Le LH Forum, c'est anticiper l'avenir, associer les villes, les régions et la société civile et pousser l'action qui réalise les projets », selon Michèle Sabban, présidente de R20 France.

Le R20 a souhaité soutenir ce projet pour « donner de la voix » aux actions, « accompagné de nos 1 500 régions membres dans le monde entier ».

Le forum accueillera des participants venant d'une trentaine de pays. L'important étant de mobiliser les citoyens et les institutions du monde entier pour créer des emplois durables.

« Ce que nous tentons de faire est de travailler dans l'intérêt des générations suivantes », a résumé justement Jacques Attali, pour qui l'important est « à la fois d'agir et de réfléchir ».

L'enjeu, pour le célèbre économiste, est « de servir l'intérêt des territoires tout en conservant les démocraties ». Il a ainsi rappelé que cet événement ne fait pas de concurrence aux autres types de forum pour le développement durable et autres initiatives positives.

Il ambitionne toutefois de faire de la France « l'avant-garde de l'action innovante et durable ».