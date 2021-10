LexisNexis, partenaire de l'UIA

Ce partenariat s'inscrit dans la volonté commune de promouvoir le droit d'accès à l'information juridique et de défendre le droit et les principes essentiels de la profession d'avocat à travers le monde. Pour Jean-Jacques Uettwiller, « Ce partenariat est une étape importante dans la diffusion de la culture juridique et marque le souhait des deux parties de travailler en commun en vue d'assurer l'accès de tous à la connaissance. C'est aussi une réaffirmation de l'ouverture de l'UIA à l'ensemble des acteurs du droit. L'UIA est particulièrement fière de s'associer à l'un des acteurs majeurs de la diffusion de l'information juridique dans le monde. »

Parmi les engagements contractés, la convention prévoit la participation active de LexisNexis aux séminaires organisés par l'UIA et à son congrès annuel, programmé cette année à Budapest, du 28 octobre au 1er novembre. LexisNexis sera également associé à la création de la Fondation Initiative, destinée à soutenir les universités et à promouvoir les actions des professionnels et des étudiants de la zone Moyen Orient-Afrique en particulier. Par ailleurs, LexisNexis et l'UIA décerneront conjointement un prix annuel récompensant un juriste ou une structure juridique pour leur contribution significative à l'avancée de l'État de droit.

Par cet accord, LexisNexis s'engage à accompagner durablement l'UIA, notamment en soutenant l'association dans l'organisation de plusieurs événements chaque année, et la publication de sa revue « Juriste international », distribuée dans le monde entier. Et Philippe Carillon de conclure, « Je me réjouis de cette convention qui marque l'engagement de LexisNexis à soutenir le remarquable travail réalisé par l'UIA depuis des années pour la défense de la profession d'avocat à travers le monde. »