Lexis Pratique Vente d'immeuble : le guide complet des règles juridiques et fiscales

Toutes les étapes de la vente d'immeuble sont analysées et à jour de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite Loi Élan : la négociation, les contrats préparatoires, le bien vendu et son environnement, le prix et son financement, les droits de préemption, les formalités, les impôts liés à la mutation, etc.

Douze experts* ont contribué à l'élaboration de cet ouvrage qui présente d'importants développements dédiés aux ventes particulières (vente d'un immeuble à construire ou à rénover, d'un immeuble saisi, d'un terrain contre locaux à construire, etc.), ainsi qu'à diverses problématiques (immeuble hypothéqué, non raccordé à l'assainissement, en état de péril, dans le périmètre d'une installation classée ou d'une exploitation agricole, etc.).

* Les auteurs : Filiz Alparslan, Julien Chateauneuf, Fabrice Collard, David Gantschnig, Julien Laurent, Jean-François Pillebout, Matthieu Poumarède, Cédric Provôt, Sandrine Quilici, Moussa Thioye, Vivien Zalewski-Sicard, Béatrice Zilberstein.