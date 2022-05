Lexfair Notaires : arrivée de la notaire Judith Broucq

Judith Broucq rejoint Lexfair Notaires en qualité de notaire. L’arrivée de Maitre Broucq renforce l’expertise de l’étude dans trois secteurs clés : l’optimisation patrimoniale, la fiscalité de l'immobilier et des personnes et l’immobilier des particuliers.

Depuis plus de treize ans, Judith Broucq accompagne un large panel de clients (professions libérales et entrepreneurs, particuliers primo-accédants ou non) dans l’ensemble de leurs projets patrimoniaux et immobiliers. Elle accompagne cette clientèle exigeante en réalisant des audits précis de leur dossier. Avant de rejoindre Lexfair Notaires, Judith Broucq a exercé pendant près de dix ans au sein de l’étude Mateu & Sanchez d’abord en tant que collaboratrice puis en tant que Notaire assistante. Depuis février 2019, Judith Broucq était notaire salariée au sein de l’Etude SAS Kléber Notaires.

Judith Broucq est titulaire d’un Diplôme Supérieur Du Notariat du Centre de formation professionnelle notariale de Paris (Université Paris II Panthéon-Assas). Elle est par ailleurs diplômée du Master II Droit Notarial délivré par les universités de Cergy Pontoise & Versailles Saint Quentin. Maitre Broucq possède également un Diplôme Universitaire de Droit Anglo Saxon Américain de l’Université de Cergy pontoise. Enfin, Judith Broucq est actuellement membre du Master executive droit fiscal approfondi de l’Université Paris Dauphine.

Lexfair Notaires compte désormais 13 notaires pour un total de 60 collaborateurs.

« Je suis très heureuse de rejoindre Lexfair Notaires. Mon objectif, en rejoignant l’étude, est d'accompagner chaque client avec minutie, de les rassurer et de les conseiller au mieux. Je suis soucieuse de leur apporter une vision globale du projet qu'ils me confient. » Déclare Judith Broucq, notaire.