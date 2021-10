Lexbase se lance dans l'IA

En l'espace de 15 ans, Lexbase a compilé la base de jurisprudence française la plus étendue et recueilli une doctrine considérable. Afin d'exploiter intelligemment ces données, Fabien Waechter, son président, et Fabien Girard de Barros, son directeur général, ont souhaité développer un outil de travail inédit, Legalmetrics, associant à la fois traitement sélectif des données et analyse juridique, tout en s'engageant dans une démarche éthique et scientifique.

© DR - Fabien Girard de Barros et Fabien Waechter, président et directeur général de Lexbase.