Lexbase ouvre sa solution LegalMetrics à tous les barreaux abonnés

Désormais, en plus du service Lexbase, les avocats auront également un accès illimité à LegalMetrics.

L'objectif pour Lexbase ? Se battre contre la fracture numérique en offrant à toutes les structures, petites ou grandes, un outil d'aide à la prise de décision pour les professionnels du droit.

« Les organisations disposent de gisements de données formidables, notamment grâce à une jurisprudence de plus en plus accessible. La richesse de ces données, couplée à leur contextualisation éditoriale et à l'explosion des technologies qui permettent leur exploitation, représente pour les avocats un réel avantage compétitif », commente Fabrizio Papa Techera, directeur général délégué de Lexbase.