Lexavoué crée un comité technique et scientifique

Approfondir des matières aujourd'hui traitées par Lexavoué, élargir son champ de compétences en contentieux et garantir une unité de service à ses clients, tels sont les principaux objectifs du comité stratégique et scientifique nouvellement créé par le cabinet Lexavoué.

Être garant de l'unité de service aux clients de Lexavoué

Le comité technique et scientifique permettra de concourir à la doctrine du cabinet en dégageant des bonnes pratiques qui consolideront l'unité du conseil, unité mise en avant dans la charte du cabinet.

Ainsi, chaque membre de Lexavoué bénéficiera du même niveau d'informations et de compétences destinées à assurer une offre de services parfaitement cohérente.

Consolider les compétences de Lexavoué

En s'appuyant sur l'expertise scientifique de Cyril Nourissat, Lexavoué entend mettre en place une formation continue dispensée aux membres du cabinet.

Le comité technique et scientifique interviendra en appui aux avocats dans les cas complexes, leur permettant ainsi de mettre en œuvre les meilleurs choix opérationnels et stratégiques pour leurs clients.

Elargir les compétences de Lexavoué

Le maillage territorial de Lexavoué en France lui permet de se positionner comme interlocuteur des avocats et de leurs clients tant en première instance que devant les Cours d'appel.

Grâce à son partenariat avec le Professeur Nourissat, le cabinet devient apte à poursuivre les contentieux qui lui sont confiés aux niveaux européen et international.

« La création de ce comité technique et scientifique répond aux exigences de développement que se sont fixées les membres de Lexavoué dès sa création. Nous y réfléchissons depuis plusieurs mois et nous estimons qu'après plus de deux ans d'existence et un ancrage suffisamment fort sur le territoire national, il est temps d'aller plus loin. Le Professeur Nourissat qui collaborait depuis plusieurs années avec notre bureau de Lyon dirigé par Romain Laffly nous est apparu comme la personnalité qualifiée pour le piloter», précise Philippe Leconte, Directeur Général de Lexavoué et avocat à Bordeaux.

A propos de Cyril Nourissat

Cyril Nourissat est docteur en droit et professeur agrégé de Droit privé et sciences criminelles depuis 2001. Il est actuellement Professeur des Universités à Lyon.

Cyril Nourissat occupe depuis plusieurs années des fonctions dans l'enseignement supérieur : Recteur de l'académie de Dijon (2011-2012), Président de plusieurs commissions de spécialistes et sections de droit privé, expert au sein de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (2009-2013). Il a également assuré de nombreuses missions internationales d'enseignement et/ou suivi de coopération scientifique.

Cyril Nourissat a également joué un rôle dans le cadre juridique européen et a été notamment membre de la délégation française de la conférence de droit international privé de La Haye en 2007.

Il assure aussi depuis 2003 des fonctions éditoriales au sein de plusieurs revues juridiques dont la Revue Procédures et est l'auteur de plus de 120 notes et observations portant essentiellement sur les conflits de juridictions internationaux, le droit de l'arbitrage, le droit processuel de la concurrence et les procédures communautaires.