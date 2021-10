Levallois-Perret : manifestations de policiers municipaux

A l'appel du syndicat de policiers municipaux SNPM-FO, ils se sont rassemblés devant la mairie où ils ont installé un campement, avant de défiler dans la rue au son d'un tambour et de sifflets et derrière une banderole proclamant: "Notre devise c'est servir, mais pas subir". "Aujourd'hui, ce n'est plus acceptable, ils veulent changer des plannings.

Les conditions de travail se sont dégradées depuis un an, qui se traduisent notamment par un manque d'effectifs, l'utilisation des policiers municipaux à d'autres fins que leurs fonctions de policiers", a dénoncé Frédéric Foncel, le président du SNPM-FO, saisi par plusieurs agents. Avec un autre syndicat, l'USPPM, M. Foncel avait remis mi-décembre un courrier au procureur de la République de Nanterre, dénonçant des dérives dans le fonctionnement de la police municipale de Levallois, qui a relancé une enquête préliminaire ouverte en mai 2012.