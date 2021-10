Levallois-Perret : dérives à la police municipale ?

Une enquête avait été ouverte en mai 2012 par le parquet de Nanterre, après la réception d'une lettre anonyme dénonçant des écoutes sur les appels sortants passés depuis leur central par les policiers de la municipalité gérée par les époux Balkany. Mi-décembre, les syndicats USSPM et SNPM-FO ont sollicité un rendez-vous avec le procureur pour lui remettre un courrier dénonçant un certain nombre de dérives dans le fonctionnement de la police municipale.

Dans cette lettre, les syndicats font état d'agents qui exerceraient leurs missions sans être agréés ni assermentés, d'enregistrements de conversations téléphoniques sortantes non déclarées à la Cnil (commission nationale de l'informatique et des libertés), et d'utilisation de membres de la police municipale comme chauffeurs pour le compte du maire Patrick Balkany et de son épouse et première adjointe Isabelle. Mme Balkany dément toute dérive, estimant qu'il s'agit d'un "règlement de comptes entre le syndicat SNPM-FO et le directeur de la police municipale". Dans le cadre de l'enquête confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne de la police judiciaire parisienne, "des auditions vont être effectuées, dans un premier temps avec des membres de la police municipale", a indiqué Robert Gelli, procureur de la République.