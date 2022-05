L'Europe crée des droits pour les consommateurs, le Centre Européen de la Consommation les aide à les exercer

Et pour répondre aux défis écologique et numérique de demain, l’Europe entend bien aller plus loin. Pour exercer leurs droits, les Français et les Allemands peuvent compter sur le Centre Européen de la Consommation (CEC). Ce centre binational les informe et les aide gratuitement. Depuis près de 30 ans, il fait figure de modèle dans la coopération franco-allemande.

L'Europe protège les consommateurs face aux défis de demain

Pour parvenir à la transition numérique, l’Europe aide les consommateurs à faire face aux défis de demain.

L'Europe passe notamment la vitesse supérieure pour réguler Internet. Ces deux derniers mois, le Parlement européen et le Conseil de l'UE ont trouvé un accord sur deux textes majeurs (DMA et DSA), relatifs respectivement aux marchés et aux services numériques. Ils s'attaquent, entre autres, aux géants du numérique (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, etc.) et devraient permettre :

de mieux contrôler ce que nous voyons en ligne : éviter les contenus personnalisés dans notre fil d’actualité, les vidéos suggérées ou les publicités ciblées par exemple ;

: éviter les contenus personnalisés dans notre fil d’actualité, les vidéos suggérées ou les publicités ciblées par exemple ; d’ être plus clairement informés sur la manière dont nos données pourraient être monétisées ;

sur la manière dont nos données pourraient être monétisées ; de plus facilement signaler les contenus, les biens ou les services illicites.

Pour que les consommateurs jouent un rôle dans la transition écologique, l’Europe veut obliger les professionnels à fournir des informations sur la durabilité et la réparabilité de leurs produits. Et interdire l'écoblanchiment ou le « greenwashing », une pratique déjà considérée comme trompeuse en France, mais pour laquelle il n’y a pas encore d’harmonisation à l’échelle européenne.

Le CEC a aidé plus de 46 000 consommateurs en 2021

Avoir des droits, c’est bien, mais les exercer, c’est mieux ! Tel est le credo du Centre Européen de la Consommation (CEC). Depuis près de 30 ans, l’association, avec ses services européens (Centres Européens des Consommateurs France et Allemagne, points de contact…) informe, conseille et aide les consommateursà faire valoir leurs droits.

En 2021, plus de 46 000 consommateurs, qui avaient une question sur leurs droits ou un litige avec un professionnel situé dans un autre pays de l’UE, se sont adressés au CEC.

De par sa localisation à la frontière Strasbourg/Kehl, et son expérience, le CEC joue également un rôle d’observateur dans une région franco-allemande, véritable laboratoire de l’application quotidienne du droit européen.

Impossibilité de voyager à cause de la Covid-19, retard de livraison, frais caché lors d’une commande en ligne, garantie non appliquée, compteur trafiqué d’une voiture achetée outre-Rhin … autant de litiges que le CEC a pu résoudre à l’amiable en 2021.

Le CEC en 2021, c’est également un outil numérique Covid-19 pour faciliter le franchissement des frontières, deux podcasts, des actions de prévention sur le marketing d’influence ou encore le dropshipping. Il s’intéressera en 2022 notamment aux dark patterns, un thème que l’Europe entend aussi encadrer prochainement et pour lequel elle pourra s’appuyer sur l’expertise du CEC.

Retrouvez le rapport annuel 2021 du CEC sur www.cec-zev.eu et son résumé en vidéo